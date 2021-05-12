Аренда длинномера в Екатеринбурге
Аренда длинномера от 20-25 тонн, 10-13,5 метров. Собственный автопарк, без посредников, низкие цены. Доставка транспорта в день обращения.
Нередко при строительстве или при проведении других видов работ возникает необходимость в доставке негабаритного груза – труб, бетонных блоков, пиломатериалов. Обычному грузовому автомобилю справиться с этой задачей не под силу, поэтому используются длинномеры – специальный вид грузовиков, конструктивно приспособленный для транспортировки нестандартных по весу или размеру грузов. Это самый востребованный вид транспорта для перевозки грузов до 25 тонн.
Предприятие "Академмеханизация" предоставляет в аренду длинномеры различной грузоподъемности (тоннажности) и длинны, с фронтальной (боковой) и верхней погрузкой, тентованные платформы и полуприцепы.
С его помощью можно осуществить следующие перевозки :
• поддоны со стройматериалами (кирпичи, брусчатка, утеплитель и другое);
• коммуникацонные трубы различной длины;
• металлоконструкции;
• до двух бытовок одновременно и прочие грузы.
Цены на аренду длинномера
|Наименование машин
|Марка
|Технические характеристики
|Стоимость часа в руб., с учетом НДС
|Стоимость 8 часов
в руб., с учетом НДС
|Аренда длинномера
|МАЗ, HOWO
|20т/10-12м
|1 420,00
|11 360,00
|Аренда длинномера
|MAN
|25т/13.5м
|1 480,00
|11 840,00
Стоимость услуги найма техники всегда зависит от нескольких слагаемых. Если вам необходима аренда длинномера, цена будет зависеть от таких факторов:
- времени использования автомобиля – оплата производится почасово;
- дальности расстояния – чем длиннее маршрут, тем выше накладные расходы, например, на топливо;
- типа длинномера – стоимость колеблется в зависимости от грузоподъемности и других технических характеристик транспорта;
- необходимости в дополнительных услугах – например, необходима ли погрузка-разгрузка груза средствами арендодателя или же они будут осуществляться собственными силами нанимателя.
Для заказа доступны следующие модели, подробные характеристики приведены по ссылкам ниже:
- МАЗ, HOWO20т/10-12м;
- МАN 25т/13.5м.
Чем выгодна аренда длинномера от компании Академмеханизация?
Использование длинномера прежде всего, позволяет существенно сократить расходы на логистику, поскольку одна специализированная машина вместит больше тех же стройматериалов, чем простой грузовик. Значит и рейсов необходимо сделать меньше, а это уже экономия и времени, и денег на топливо.
Кроме того, арендуя технику в нашей компании, вам нет нужды оформлять различные разрешения и пропуски – на въезд тяжелого грузовика в центр города или же кратковременную стоянку на тротуаре. Все необходимые документы у нас есть.
Обратившись к нам, вы получаете необходимую технику уже в день обращения – мы собственники всей сдаваемой в аренду спецтехники в Екатеринбурге, а значит вы не переплачиваете посредникам. В нашем автопарке только современные машины, за исправностью которых след штат квалифицированных техников.
Для подачи заявки достаточно позвонить по указанным телефонам или заполнить форму обратной связи прямо на сайте.
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