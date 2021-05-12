Аренда длинномера от 20-25 тонн, 10-13,5 метров. Собственный автопарк, без посредников, низкие цены. Доставка транспорта в день обращения.

Нередко при строительстве или при проведении других видов работ возникает необходимость в доставке негабаритного груза – труб, бетонных блоков, пиломатериалов. Обычному грузовому автомобилю справиться с этой задачей не под силу, поэтому используются длинномеры – специальный вид грузовиков, конструктивно приспособленный для транспортировки нестандартных по весу или размеру грузов. Это самый востребованный вид транспорта для перевозки грузов до 25 тонн.

Предприятие "Академмеханизация" предоставляет в аренду длинномеры различной грузоподъемности (тоннажности) и длинны, с фронтальной (боковой) и верхней погрузкой, тентованные платформы и полуприцепы.

С его помощью можно осуществить следующие перевозки :

• поддоны со стройматериалами (кирпичи, брусчатка, утеплитель и другое);

• коммуникацонные трубы различной длины;

• металлоконструкции;

• до двух бытовок одновременно и прочие грузы.

Цены на аренду длинномера

Наименование машин Марка Технические характеристики Стоимость часа в руб., с учетом НДС Стоимость 8 часов

в руб., с учетом НДС Аренда длинномера МАЗ, HOWO 20т/10-12м 1 420,00 11 360,00 Аренда длинномера MAN 25т/13.5м 1 480,00 11 840,00

Стоимость услуги найма техники всегда зависит от нескольких слагаемых. Если вам необходима аренда длинномера, цена будет зависеть от таких факторов:

времени использования автомобиля – оплата производится почасово;

дальности расстояния – чем длиннее маршрут, тем выше накладные расходы, например, на топливо;

типа длинномера – стоимость колеблется в зависимости от грузоподъемности и других технических характеристик транспорта;

необходимости в дополнительных услугах – например, необходима ли погрузка-разгрузка груза средствами арендодателя или же они будут осуществляться собственными силами нанимателя.

Для заказа доступны следующие модели, подробные характеристики приведены по ссылкам ниже:

МАЗ, HOWO20т/10-12м;

МАN 25т/13.5м.

Чем выгодна аренда длинномера от компании Академмеханизация?

Использование длинномера прежде всего, позволяет существенно сократить расходы на логистику, поскольку одна специализированная машина вместит больше тех же стройматериалов, чем простой грузовик. Значит и рейсов необходимо сделать меньше, а это уже экономия и времени, и денег на топливо.

Кроме того, арендуя технику в нашей компании, вам нет нужды оформлять различные разрешения и пропуски – на въезд тяжелого грузовика в центр города или же кратковременную стоянку на тротуаре. Все необходимые документы у нас есть.

Обратившись к нам, вы получаете необходимую технику уже в день обращения – мы собственники всей сдаваемой в аренду спецтехники в Екатеринбурге, а значит вы не переплачиваете посредникам. В нашем автопарке только современные машины, за исправностью которых след штат квалифицированных техников.

Для подачи заявки достаточно позвонить по указанным телефонам или заполнить форму обратной связи прямо на сайте.